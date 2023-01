Boca Juniors joga em Quaraí pela categoria livre da Copa RS

A Copa RS de Futebol Amador realiza, no próximo domingo (15), os confrontos dos times na categoria livre ( atletas acima de 18 anos) da fase estadual. A categoria veterano ( atletas acima de 40 anos) disputou os jogos no domingo passado (8). No total, 32 times participam dessa fase da competição, que é promovida pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL).

O representante alegretense vai a Quaraí em busca da classificação. Na fase anterior o time do Boca Juniors, conseguiu vencer por 2 a 0 o adversário deste domingo.

Mas para o técnico Marcelo Cebola, será um jogo totalmente diferente. Ele avalia que a partida por ser eliminatória muda totalmente, o clima decisivo faz com as equipes adotem outra postura. O foco do plantel é fator positivo e aposta de mais uma boa atuação longe de casa.

Na última quinta-feira (12), o Boca finalizou os preparativos para o jogo e a viagem para Fronteira está marcada para as primeiras horas da manhã de domingo.

O jogo frente ao Concórdia de Uruguaiana, será realizado em Quaraí, no Estádio Aluízio Falcão, às 14 horas.