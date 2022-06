Clube do Brega, um programa com gênero musical que resiste ao tempo

As noites de sextas-feiras, possuem na grade da programação, sempre a partir das 22h, um gênero musical que resiste ao tempo. Atualmente os comunicadores Eldio Favero (Apolônio), Ander de Carvalho e Eloé Mendes de Carvalho (Lelo Di Carvalho), são os apresentadores do Brega.

E, como a inovação é uma das características da Nativa FM, o Clube do Brega não é exceção e, trás aos ouvintes o lançamento do Pen Card, um pendrive personalizado que está sendo a grande sensação do momento.

O Pen Card tem 150 músicas selecionadas entre as mais tocadas no Clube do Brega, também contempla flashbacks do programa Estação Saudade e sertanejas que são as preferidas na atualidade.

Segundo o idealizador, Lélo Di Carvalho, o Pen Card vem para substituir o CD, porém, é um produto que não é comercializado, os contemplados são os ouvintes do Programa às sextas-feiras.

Para finalizar, Lélo pontua que o Clube do Brega foi o primeiro a inovar e trazer o Pen Card, para um programa de rádio em Alegrete. “Agradeço aos nossos parceiros, Óptica Nova Visão, Arroz Saboroso e escritório de advocacia Jampes.”

Clube do Brega

Durante os nove anos de programação do Clube do Brega, também, foram confeccionados quatro CDs que , assim como o Pen Card, foram gravados em Fortaleza – MG Produções.

A história do Clube do Brega se confunde no tempo e iniciou através do locutor Zé Paulo, criador do programa juntamente com o diretor da rádio Nativa Alegrete, Jucelino Medeiros.

O Clube do Brega foi ao ar no finalzinho de 1999, na época do CD, e a canção mais executada era “Garçom”, na voz de Reginaldo Rossi, ícone brega.

Foi através do programa que surgiu a festa Brega & Chique, que atraia centenas de pessoas ao Clube Juventude, em noites memoráveis.