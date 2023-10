Clube Subtenentes é homenageado pelos seus 50 anos na Câmara de Vereadores

A sessão foi conduzida pelo presidente Luciano Belmonte e contou com a presença do vereador Cléo Trindade. “Desde 1973, quando surgiu para congregar militares e unir militares do Exército Brasileiro, o Subtenentes e Sargentos estreitou as relações com todos os segmentos sociais e inseriu-se na história da nossa cidade”, salientou o condutor da sessão.

O clube é responsável por disponibizar uma área de lazer e cultura aos militares da guarnição. Os oficiais e sargentos que servem em Alegrete tem à disposição uma vasta gama de oportunidades que o espaço os oferece: piscina, quadra de futebol e salão de festas.

O vice-prefeito Jesse Trindade representou o Executivo, exaltando a importância dos cluibes que unem a comunidade militar e interagem com todos os demais segmentos sociais.

O clube foi representado pelo senhor Luis Carlos Santos da Costa.