Promoção Social e Defesa Civil poderão ter banco de móveis para ajudar famílias que perdem tudo

A ideia veio por intermédio do coordenador da Defesa Civil, Renato Arnoud Grande, que criou o projeto para a Secretaria de Promoção Social que é sempre a mais requisitada com pedidos de móveis e materiais de construção.

Um bilhete realimenta a crença: o bem existe e tem nome, Sandro

Renato Grande da Defesa Civil e Iara Caferatti, secretária de promoção social

O projeto já está na Câmara de Vereadores que vai apreciar e votar. E se for aprovado, diz o Coordenador da Defesa Civil, a comunidade poderá doar móveis que não usa, em bom estado de conservação, assim como eletrodomésticos e material de construção que poderão ajudar muitas famílias que perdem tudo em incêndio ou nas enchentes. Ele lembra que as empresas, também, poderão participar com doações ao Banco de Móveis da SPAS.