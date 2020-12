Colégio Divino Coração realiza Drive-in para entregas de certificados aos concluintes da Educação Infantil, 9º ano e Ensino Médio

Compartilhe















O ano de 2020 tornou as conquistas ainda mais significativas, exigindo que nos reinventássemos, e promovêssemos atividades que acolhessem as pessoas de forma segura. O Colégio Divino Coração, oportunizou para a realização de cerimônias dos alunos e alunas concluintes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, a entrega de certificados na modalidade Drive-in, possibilitando o registro desta etapa tão importante e as homenagens merecidas.

Os eventos foram realizados em frente ao CDC, com os alunos e seus familiares estando em seus veículos e acompanhando o protocolo da cerimônia pela sintonia do rádio do carro, seguindo as orientações de prevenção a Covid-19.

A primeira cerimônia ocorreu no dia 9 de dezembro, com a conclusão dos alunos da Educação Infantil sendo apresentados a comunidade com o carinho e reconhecimento pelas conquistas que os impulsionam a seguir com êxito as próximas etapas da aprendizagem. Já, nesta quinta-feira (17), ocorreu a conclusão do nono ano do Ensino Fundamental e, logo após, da terceira série do Ensino Médio.

A Direção Colegiada do CDC agradece a presença de todos e todas e faz os votos de muito sucesso na nova etapa da vida dos concluintes. Deseja, ainda, um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado, cheio de esperança de que essa fase difícil para nós e para a humanidade, vai passar.