Colheita da agricultura familiar deve ser recorde em Manoel Viana

Após o esforço dos proprietários rurais de Manoel Viana durante o período de estiagem que assolou a região e afetou significativamente a produção agrícola, a colheita do arroz no município vizinho vem se destacando com uma produção recorde.

Na localidade do Assentamento Santa Maria do Ibicuí na Associação do Grupo de Produtores da Várzea, cerca de 48 famílias produzem arroz convencional e três famílias produzem o arroz orgânico. Segundo os técnicos do município, os produtores estão se encaminhando para a fase de colheita do grão.

Conforme Secretário de Agricultura de Manoel Viana, Clândio Irion, este tipo de produção fortalece a agricultura familiar, e pensando na melhoria de vida dos micros e pequenos agricultores, a prefeitura, através da secretaria vem intensificando as ações de atendimento ao homem do campo e fomentando a agricultura familiar. O secretário Irion esteve acompanhando a abertura da colheita do arroz nas lavouras dos agricultores vianenses.

Fotos: assessoria de imprensa PMMV