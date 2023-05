Pórtico do Gremio deverá ser colocado em outro local

Consulado do Grêmio se reiniu para dar andamento em pedido de local onde vai ser construído novo Pórtico do Grêmio em Alegrete.

Recentemente, na tarde de segunda-feira(8), houve uma nova reunião do Consulado do Grêmio em Alegrete, após a veiculação de uma matéria no PAT sobre o Pórtico Grêmio. O Cônsul de Alegrete, Adão Ramos, informou que a notícia gerou uma mobilização e que, em virtude do apoio recebido, ele decidiu estar junto à nova negociação de local e implementação do Pórtico em uma área que será doada pelo Município.

Na reunião, participaram o Vice Prefeito Jesse Trindade, o Vereador Eder Fioravante, o Vereador João Leivas, o Engenheiro Tiago, representando o Posto SIM, além dos Consul adjuntos Bruno Botega, Osório e Carlos Rufino, e os sócios do Grêmio João Carlos, André Marçal e Luciano Costa. Foram sugeridos diversos locais na cidade onde poderá ser reconstruído o Pórtico do Grêmio em Alegrete e ficou decidido que o grupo irá formalizar o pedido aos órgãos competentes do município.

Adão Ramos ressaltou que alguns pontos ainda precisam passar pelos trâmites legais da Câmara de Vereadores e de outros órgãos. Quanto aos valores da nova estrutura, ele destacou que todo o custo será por conta dos responsáveis pelo Posto SIM, empresa que locou o comércio às margens da BR 290 e, devido às novas adequações solicitou a retirada do Marco do local inicial, antes cedido pelo proprietário do então posto Pilecco.

Em resumo, a reunião foi realizada para dar andamento ao pedido de local onde será construído o novo Pórtico do Grêmio em Alegrete. O grupo envolvido no processo está empenhado em formalizar o pedido aos órgãos competentes do município e, com o apoio recebido, espera que a negociação seja bem-sucedida