Bairro Piola recebe a primeira edição de projeto de incentivo ao empreendedorismo

O Projeto Empreendedorismo Feminino na Garagem teve seu início com sucesso no Bairro Piola, em Alegrete. A iniciativa da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal busca levar conhecimentos e dicas de empreendedorismo às mulheres da região, com o objetivo de alavancar negócios e agregar valor aos produtos com os quais trabalham.

O primeiro encontro foi realizado na garagem da residência da moradora Hilda Cardoso, onde mulheres do bairro compartilharam conhecimentos sobre a produção de doce de leite. O diretor administrativo da Câmara, Sérgio Prates, foi o convidado para falar sobre empreendedorismo, e a aula prática escolhida foi a produção de doce de leite, por ser um produto de fácil manipulação e aceitação, além de possuir um preço razoável.

A vereadora Dileusa agradeceu a acolhida da anfitriã e do Tom Mix, que receberam as participantes com um chá e bolos. O trabalho realizado pela Procuradoria da Mulher foi relatado à comunidade, com a presença do vereador João Monteiro e da assessoria da vereadora Firmina Soares, além da procuradora jurídica da Câmara, Kátia Monteiro.

O presidente da Câmara, Luciano Belmonte, destacou a importância do trabalho desenvolvido nos bairros e o papel fundamental da Procuradoria da Mulher na promoção do empreendedorismo feminino na região.

O sucesso do projeto no Bairro Piola é um grande passo para o fortalecimento do empreendedorismo feminino em Alegrete e na região, e demonstra o compromisso da Câmara Municipal com a promoção da igualdade de oportunidades e o desenvolvimento econômico e social das mulheres da cidade.