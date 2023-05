Colisão de carro em poste deixa uma pessoa ferida

No início da manhã desta quarta-feira(3), um acidente na Avenida Ibicuí, Zona Leste de Alegrete, deixou um jovem com lesões na face e nos joelhos – conforme Brigada Militar.

De acordo com os policiais, o motorista de 19 anos, seguia pela Avenida Tiaraju e iria entrar na Avenida Ibicuí quando teria ocorrido um problema mecânico no veículo. Sem conseguir evitar, ele colidiu em um poste de energia. Com o impacto, o militar ficou com dores na face e nos joelhos. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

O relato aos PMs, que atenderam a ocorrência, é de que o estado de saúde é estável, sem gravidade. O veículo foi retirado do local pelo guincho, pois não tinha condições de rodar. O jovem que dirigia o veículo é aluno do curso para Oficial Temporário do Exército e estava a caminho da Unidade Militar.