RS confirma mais uma morte por dengue; total chega a 9

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) confirmou, nesta terça-feira (18) mais uma morte por dengue no Rio Grande do Sul. Com isso, o estado chega a nove vítimas pela doença em 2023.

A morte mais recente é de uma mulher de 86 anos, residente de Selbach, no Norte do RS. Ela tinha comorbidade e morreu no sábado (15).

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas. Dessa forma, evita-se o agravamento da doença e a possível evolução para óbito.

Neste ano, o Rio Grande do Sul já registrou 6,8 mil casos confirmados da doença, dos quais 6,3 mil são autóctones (ou seja, quando o contágio aconteceu dentro do estado).

Sintomas da dengue