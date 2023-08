Colisão entre duas motos deixa vítima com fratura exposta em Alegrete

Share on Email

De acordo com informações fornecidas pela Brigada Militar, o acidente envolveu um homem de 22 anos pilotando uma Honda Fazer, que trafegava pela rua Bras Faraco em direção a Avenida Marechal Rondon. Enquanto isso, o outro motociclista, um homem de 29 anos, conduzia uma Honda Titan e seguia pela Avenida Marechal Rondon em direção à Avenida Pedreiras.

O impacto da colisão entre as duas motos resultou numa fratura exposta na perna direita do piloto de 29 anos. O relato foi de que o piloto da Honda Fazer teria avançado a preferencial, de acordo com os policiais militares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o encaminhou à Santa Casa, onde seria submetido a um procedimento cirúrgico. O outro motociclista nada sofreu.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.