De acordo com informações apuradas no local, a motorista do Jeep Compass trafegava pela Dr. Quintana, no sentido de descida, quando teria avançado a preferencial e foi atingida pela EcoSport.

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O motorista do Ford EcoSport havia saído do estacionamento poucos metros antes do cruzamento e seguia em direção leste.

Com a força do impacto, os airbags dos dois veículos foram acionados. A Guarda Municipal iniciou o atendimento da ocorrência. No entanto, diante de lesões leves apresentadas pela passageira do EcoSport, a Brigada Militar foi acionada para dar continuidade ao atendimento.