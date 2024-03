Estudantes do IFFar protestam em frente ao Centro Administrativo

Um grupo se concentra no acesso ao Passo Novo, ao lado da RS-377. Hoje, nenhum ônibus chegou ao campus aqui no município.

Outro grupo está em frente ao Centro Administrativo Municipal com faixas e cartazes. O objetivo de ambos os protestos é solicitar passe livre aos estudantes que frequentam os cursos de ensino médio e superior do campus e precisam do transporte coletivo, realizado pela empresa Fronteira D’oeste.

Eles também querem ônibus em melhores condições, já que o IFFar tem aulas em três turnos e os alunos das aulas noturnas chegam em casa por volta da meia-noite. Carlos Cordeiro, presidente do Grêmio Estudantil do IFFar, diz que uma professora do Instituto acompanha os estudantes e que o objetivo é tentar manter uma audiência com o Prefeito Márcio Amaral. Tudo começou quando iniciou o ano letivo em fevereiro passado e os estudantes se depararam com o aumento do preço da tarifa, que está em 14,50 por dia (ida e volta). O presidente do Grêmio Estudantil, Carlos Cordeiro, explica que esse valor tem feito muitos desistirem de estudar, porque a maioria dos alunos é de família pobre e o valor onera no orçamento das famílias.