Colisão entre ônibus e moto deixa mãe e filho feridos; suspeita-se de fratura na perna da mulher

O ônibus da linha José de Abreu em direção ao Centro Social Urbano descia a rua Mariz e Barros e, no cruzamento com a Avenida Eurípedes Brasil Milano, houve a colisão.

Segundo informações da Guarda Municipal, o ônibus teria entrado na Avenida quando a moto que estava na preferencial colidiu no veículo. A mulher de 50 anos e seu filho de 23 anos, que estavam na Biz. Ela, que conduzia a moto, teria sofrido uma fratura na perna, enquanto seu filho teve outras lesões, cujos detalhes ainda não foram divulgados.

Equipes de ambulâncias do SAMU e dos Bombeiros atenderam à ocorrência, juntamente com a Brigada Militar e a Guarda Municipal.

Cleiton Cajuru, funcionário da empresa, relatou que o motorista do ônibus afirmou ter parado no cruzamento, mas, devido ao ponto cego e algumas árvores, não conseguiu visualizar a moto que trafegava pelo lado direito, avançando e resultando na colisão. Apesar de nunca ter se envolvido em acidentes anteriormente, o motorista está cooperando totalmente com as autoridades e a empresa também está fornecendo toda a assistência necessária.