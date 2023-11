Alegretense de 15 anos é assassinado em Ijuí; outras três pessoas também foram baleadas

Um jovem alegretense de 15 anos, identificado como Eder Soares, foi assassinado a tiros em frente a um bar localizado na rua Marechal Mallet, no bairro Penhas, nesta noite em Ijui.

De acordo com informações, além do adolescente Eder, que morreu no local, o proprietário do bar foi atingido, juntamente com dois outros homens. Todos foram socorridos por equipes de resgate, incluindo bombeiros e Samu.

O fato foi a poucos metros do Albergue da cidade e a apenas duas quadras do quartel do Exército. A Brigada Militar realiza buscas aos suspeitos.