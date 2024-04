Colisão entre um Honda e Chevette deixa motociclista ferido

Segundo informações da Guarda Municipal, que foi a primeira a chegar ao local, os dois veículos seguiam pela Avenida no sentido do bairro para o centro, na Zona Leste de Alegrete. O motociclista afirmou que o motorista do carro parou repentinamente em um trajeto de grande movimento para estacionar, enquanto o condutor do Chevette alegou que o piloto estava em uma velocidade acima do permitido na via, o que resultou no violento choque. Com dores na virilha e escoriações nos braços, o piloto foi levado à UPA pelo SAMU. A Brigada Militar foi acionada e atendeu à ocorrência.

