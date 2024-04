Share on Email

Equipes da Corsan estão trabalhando no local, e a previsão de retorno gradual do abastecimento é para a partir do início da noite. Regiões próximas também poderão ter instabilidade na rede.

Para mais informações, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.