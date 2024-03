A vida de Tatiana depende de um medicamento que o SUS não libera

Desde então, ela tem travado uma batalha incansável contra essa doença devastadora. Após passar por diversas cirurgias e sessões de quimioterapia, a alegretense agora se vê diante de um novo desafio: a necessidade urgente de uma medicação vital para o seu tratamento.

A medicação em questão é o OLAPARIBE 150mg, essencial para combater o câncer agressivo que a acomete. No entanto, essa medicação não está disponível no SUS, e o preço encontrado no mercado é significativamente alto. Para garantir seu acesso ao tratamento, Tatiana lançou uma campanha de arrecadação de fundos.

O objetivo de angariar recursos é para a compra de duas caixas da medicação, que totalizam o valor de R$16.358,15 cada. Essas duas caixas são fundamentais para o seu tratamento nos próximos dois meses, em uma jornada que se estenderá por dois anos.

Tatiana Mendonça, no ano passado, compartilhou sua história em uma entrevista ao PAT, com o intuito de alertar outras mulheres sobre a importância da detecção precoce e do cuidado com a saúde. Ela enfatizou que o câncer de ovário é frequentemente diagnosticado em estágios avançados, o que dificulta o tratamento. A alegretense ressaltou a necessidade de exames específicos para um diagnóstico preciso e encorajou as mulheres a considerarem exames preventivos, especialmente aquelas com histórico familiar de síndrome familiar de mama e ovário.

Enquanto aguarda uma resposta do governo para obter a medicação pelo Estado, Tatiana sabe que o tempo é crucial em sua luta contra o câncer. Por isso, ela apela à generosidade da comunidade, solicitando qualquer contribuição que possa ajudar a custear seu tratamento. Para colaborar, é possível realizar doações através do PIX 67496016004, CPF de Tatiana Suarez Becker Mendonça.