Colisão entre veículos deixa três mortos, na BR 290, em Alegrete

Três pessoas, sendo dois adolescentes e uma mulher, morreram na manhã desta segunda-feira(2), em um grave acidente na BR 290, em Alegrete.

Mais duas pessoas envolvidas foram atendidas, sendo que uma delas saiu ilesa e a outra com ferimentos leves, por esse motivo, foi atendida pelo Samu no local.

Ambos veículos são emplacados no Brasil, conforme informações preliminares da PRF. O acidente ocorreu por volta das 6h30min, no KM595, próximo a ponte do Capivari. O relato dos policiais foi de que o Sandero com placas de Gravataí vinha de Uruguaiana e a caminhonete Ranger, com placas de Alegrete, no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros, também, foi acionado e esteve no local, assim como, a Polícia Civil. A perícia de Santana do Livramento está sendo aguardada. Até então, os policiais rodoviários não informaram mais detalhes sobre as vítimas e as cidades de onde são os veículos.

O acidente foi cerca de 10km da cidade. E o trânsito está em meia pista, sendo orientado pelos policiais rodoviários.