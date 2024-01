Efeito temporal: Bombeiros vão ao interior remover árvore caída sobre residência

No dia 15 de janeiro, por volta das 15h, o Corpo de Bombeiros por intermédio do 2º Pelotão do 2º Comando da 2ª Companhia do 10º Batalhão de Bombeiros Militar de Alegrete, foi acionado para atender uma ocorrência na Estrada dos Pinheiros, Corredor dos Leonardi.

A intervenção foi necessária devido a um incidente no dia anterior, no domingo, quando fortes ventos assolaram a região, derrubando uma árvore sobre o telhado de uma residência. A propriedade afetada encontrava-se a aproximadamente 10km do centro da cidade, situada no interior do município.

Ao tombar sobre a casa, a árvore de grande porte ficou escorada na parede, representando uma ameaça significativa à segurança dos moradores. Os bombeiros realizaram o corte da árvore.