Com apenas um brasileiro, estão definidos os semifinalistas do 43º Efipan

Abrindo a rodada, a equipe do Defensor venceu a equipe do Independiente Del Valle pelo placar de 3 a 1 e assegurou sua vaga entre os quatro melhores. Logo após, o Argentinos Juniors bateu a boa equipe do Talleres e também carimbou seu passaporte para a próxima fase.

Duas assistentes de arbitragem brilham no 43º Efipan

Depois desses jogos, ocorreu um amistoso na categoria feminina, entre o time de branco do Flamengo e o time de preto do Flamengo. A ideia foi valorizar o futebol feminino, buscando ainda mais visibilidade na modalidade.

O penúltimo jogo da noite, entre Grêmio e Olímpia, foi o verdadeiro jogo de Libertadores. Com um confronto pegado, os paraguaios venceram o tricolor por 2 a 0 e estão na semifinal do Campeonato Infantil Pan-Americano. O último jogo da rodada foi entre Alianza Lima e Internacional, melhor para o Colorado, que venceu pelo placar mínimo e é o único brasileiro na disputa pelo título. Confira os confrontos de hoje:

Argentinos Juniors x Olímpia – 19h00

Internacional x Defensor – 20h30