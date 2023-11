Com aumento do Rio Ibicuí, serviço de balsa no Mariano Pinto está em alerta

O rio Uruguai está com a cota de inundação acima do normal, o nível está em 10,46, sendo que a taxa de normalidade é 8,30, segundo Cemaden. O rio junta-se com o Ibicuí e forma os dois afluentes que alimentam a balsa do Mariano Pinto.

A administração da Balsa informou que não teve tempo hábil de retirar o banco do ponto de areia e estava criando empecilho para a operação da balsa.

A balsa do Mariano Pinto desempenha um papel crucial como meio de travessia para os habitantes da zona rural de Alegrete, encurtando diversas rotas para outras localidades do município.

Fotos: reprodução