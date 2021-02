Com bandeira preta, atendimento na Defensoria Pública só pelo telefone

Compartilhe















A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) suspendeu os atendimentos presenciais nas unidades em todas regiões do RS.

Em Alegrete, o atendimento passa a ser exclusivamente remoto, da mesma forma que ocorreu entre os meses de março e setembro de 2020. As demandas devem ser encaminhadas somente pelo telefone 991393574, A previsão no entanto é de atendimento remoto durante toda a primeira semana do mês de março.

O mais recente mapa do modelo de distanciamento controlado anunciado pelo governo colocou todas regiões com bandeira preta, ou seja, com risco altíssimo de contaminação e justamente por esse motivo a defensoria irá trabalhar de forma remota.

Júlio Cesar Santos