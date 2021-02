Santa Casa realiza formatura da primeira turna de Residência em Clínica Médica

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, junto à Santa Casa, conquistou uma importante vitória no campo de ensino em Medicina neste dia 25. Foi realizada a primeira formatura do curso de Residência Médica na Especialidade de Clínica Médica da cidade, que teve início em novembro de 2018.

A cerimônia restritiva e com todos os protocolos sanitários relacionados à prevenção da Covid-19, aconteceu no salão de eventos da Santa Casa e contou com a presença do provedor do Hospital, Roberto Segabinazzi, Diretores Executivos: Dr. João Alberto Almeida Pereira, Marilene Campagnolo, Tailise Ribeiro Lemos e Diretor do Corpo Clínico: Antônio da Silva Nunes e demais preceptores da clínica médica e convidados, além dos formandos e médicos que supervisionam e orientam o desenvolvimento profissional dos novos especialistas. Ao todo, dois formandos concluíram a residência de dois anos na especialidade de Clínica Médica, Ingrid Evellen Franco Lima e José Fábio da Silva Pereira.

Alegrete também conta com programa de residência médica em Psiquiatria, outra grande referência no Município. O programa da Prefeitura Municipal de Alegrete em parceria com a Santa Casa, é credenciado através do Ministério da Educação e Comissão Nacional de Residência Médica.

O coordenador da Residência Médica em psiquiatria é o médico psiquiatra João Francisco Witt e do Programa de residência Médica em Clínica Geral o médico Carlos Jesus Pereira Thompson Flores.