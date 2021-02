Gripário do Oswaldo Aranha está pleno funcionamento

Compartilhe















Desde às 7h 30min deste dia 27, a Secretaria da Saúde de Alegrete com apoio do Exército colocou em funcionamento um outro gripário, no Ginásio Oswaldo Aranha.

A Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, diz que o objetivo é desafogar a UPA, já que aumentou o número de pessoas com síndromes gripais que buscam atendimento.

O trabalho conta com apoio de profissionais da saúde, Exército, Escola Osvaldo Aranha, Defesa Civil, Coordenadoriade Saúde, voluntários e empresários da cidade.

Dentre os voluntários estão nutricionistas, dentistas, médicos veterinários, fisioterapeutas e educadores físicos.

O atendimento no fim de semana vai até as 19h é para facilitar os que forem consultar, a Secretaria da Saúde colocou a unidade móvel da Farmácia para que as pessoas possam pegar a medicação e ir direto para casa.