Redução do preço da gasolina é esperada a partir desta terça-feira

Desde o último sábado (1º), milhares de produtos estão com redução de ICMS no Rio Grande do Sul com o fim das alíquotas que estavam majoradas desde 2015.

Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz), o consumidor deverá sentir efeitos na diminuição de preços nos principais itens de consumo caso essa redução seja repassada pelas empresas aos preços finais.

No total, a queda bruta de arrecadação é estimada em cerca de R$ 3 bilhões. Um dos itens em que a redução melhor poderá ser percebida é na gasolina comum, que deve ter uma diminuição de R$ 0,44 por litro.

O chamado preço de pauta, ou PMPF (Preço Médio Ponderado a Consumidor Final), sobre o qual incidem as alíquotas de ICMS, foi congelado pelos Estados por 90 dias após aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Com isso, mesmo que haja alta nos preços do petróleo, o preço sobre o qual incidirá o ICMS permanece o mesmo desde 31 de outubro até 31 de janeiro. Porém, no Rio Grande do Sul, esse preço cairá com a redução das alíquotas de ICMS, o que deve contribuir ainda mais para mitigar o aumento recente dos preços. A Receita Estadual divulgou em outubro os novos preços de pauta dos combustíveis. No caso da gasolina comum, a redução deve ser de R$ 0,44.

“Essa redução ocorre num momento em que o preço de itens de consumo tem crescido muito no Brasil, ocasionado especialmente pelo valor do dólar e pela inflação que afetam o bolso dos cidadãos. As alíquotas de ICMS de combustíveis permaneceram inalteradas nos últimos anos e ainda terão redução em janeiro de 2022, o que não ocorrerá em outros Estados”, avalia o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso.

O preço de pauta da gasolina comum está congelado no Estado em R$ 6,6210 o litro desde final de outubro. Considerando a queda das alíquotas, o PMPF cai para R$ 6,1796 a partir de janeiro, conforme já publicado pela Receita Estadual. Ou seja, uma redução de quase 50 centavos no litro.

O que muda em combustíveis

As alíquotas de gasolina e álcool caem de 30% para 25% no Estado, equiparando-se ao praticado na maior parte do país. A partir de janeiro, o Rio Grande do Sul passa a se inserir no grupo de outros sete Estados com as menores alíquotas do país para gasolina e álcool (25%). O Estado hoje já está entre os menores também no diesel (12%).

No entanto, a maioria dos postos de combustíveis acenaram com somente R$ 0,10 abaixo do preço que estava em vigor. A reportagem do PAT entrou em contato com o diretor do Procon em Alegrete Geferson Maidana Cambraia, que explicou a situação.

Segundo Maidana, que havia entrado em contato com o Diretor de Fiscalização da ANP, Mateus Cogo, a redução dos preços dos combustíveis somente ocorrerão após a renovação do estoque dos estabelecimentos. “Durante esta semana a cada chegada dos caminhões para repor o estoque, terá que vir com o descontos das distribuidoras”, frisou o diretor do Procon.

No entanto o servidor reitera que o posto que não adquiriu nova carga de combustíveis, fica obrigado a reduzir os preços, conforme repasse das distribuidoras.

Ainda na segunda-feira (3), o Procon monitorou a situação nos postos após a reportagem conferir os preços nos estabelecimentos.

Em contato com alguns gerentes de postos de combustíveis, o Procon recebeu a confirmação que haverá redução de preços da gasolina comum, já a partir desta terça-feira (4), pois começam a receber os caminhões com valores reduzidos.

“Foram cinco postos que já acenaram na redução, os demais até sexta-feira ajustam os valores conforme determinação”, afirmou Geferson à reportagem.