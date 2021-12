Invenção de engenheiro alegretense será patenteada em todo mundo

Já patenteado e com selo ecológico. Ele foi recebido pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, onde apresentou o projeto.

João Junior Cardoso, saiu de Alegrete aos 24 anos, passou em concursos públicos e, mesmo funcionário público da Corsan, decidiu estudar. Ele concluiu a faculdade de engenharia mecânica em São Leopoldo. Foi então, que desenvolveu o sistema e resolveu tirar do anonimato, neste ano, após patentear o dispositivo. O equipamento foi testado por empresas ligadas ao Senai e Inmetro e ganhou o selo verde de patente ecológica.

João explica que a empresa surgiu enquanto ele ainda era aluno na Unisinos do curso de Engenharia mecânica.” Sempre tive enorme paixão por criar soluções úteis, aplicáveis e que de fato, façam diferença na vida das pessoas. Esse dispositivo em questão foi uma de minhas invenções. Foram anos de estudos, testes e aperfeiçoamentos, até chegar no produto que conquistou a patente e a patente verde, pela inovação e pelo grande impacto ambiental que é capaz de realizar”- informa.

Ele segue a explanação dizendo que, basicamente a tecnologia, controla a queima ideal do combustível, realizando assim a otimização do combustível consumido no processo que gera uma maior energia para o motor a combustão funcionar.

Dessa forma, gera economia, aumenta a autonomia média e, além disso, também com combustão maximizada os gases poluentes e elementos químicos eliminados pelo cano de descarga são consideravelmente reduzidos.

“Já entramos com pedidos de patente nos EUA e na China, visto que, o produto é aplicável a todos os combustíveis (Gasolina, Etanol e Diesel) e pode facilmente ser instalado em veículos usados, bem como fazer parte do processo de fabricação e ser implantado na linha de montagem dos zero km. Além disso, nossa tecnologia funciona tanto em veículos leves, como em pesados, máquinas e equipamentos” – declara.

O alegretense cita que a partir da patente houve a busca de parcerias estratégicas para colocar esse produto no mercado e recentemente ocorreu investimento de um grupo de empresários gaúchos que, além do capital necessário para prospectar este mercado, tem uma expertise de muitos anos na área de gestão de frotas, relacionamento dentro do Brasil e Mercosul. Esta posição vai ampliar as possibilidades do produto junto ao mercado.

“Estamos preparando diferentes produtos para atender mercados específicos e avaliando parcerias estratégicas com algumas montadoras. A empresa que nasceu dessa parceria vai se chamar GetMaxx e tenho convicção que nosso produto vai de fato impactar positivamente a vida das pessoas” – afirma João.

O engenheiro também falou sobre a experiência de ser recebido pelo Ministro Marcos Pontes. Conforme Marcos, foi a realização de um sonho.

“Lembrei toda minha trajetória como aluno, pesquisador, inventor, todos os momentos onde eu tinha certeza que estava criando algo único. Ter sido recebido pelo ministro foi a materialização desse sonho e reconhecimento pelo meu trabalho e esforço. O ministro além de ser um ícone pela sua trajetória, também nos recebeu com muito carinho e demonstrou enorme apreço pelo que realizamos”.

Por este feito, João recebeu uma premiação a nível nacional. Para ele, foi uma linda jornada, pois quando entrou na aceleração do Inovativa, ele ainda não era um empreendedor, era um inventor.

Porém no meio do processo, percebeu a necessidade e o desafio de transformar a invenção em uma grande empresa e, também teve o discernimento do quanto uma coisa tem distância da outra.

E foi nesse caminho que desenvolveu-se pessoal e tecnicamente transformando a invenção em um negócio com tudo que é necessário para explorar de fato um mercado, todos os recursos pessoais e financeiros.

“Com a ajuda do Inovativa e do grupo de empresários que, agora, são meus sócios, estamos criando uma estrutura, uma grande empresa, um grande negócio”- pontua.

Em relação a crise no setor de semicondutores e de que forma a empresa pode auxiliar, João acrescenta que essa questão da crise dos semicondutores é passageira, pois muitas fábricas estão se mobilizando para produzir seus próprios chips e acabar com a dependência externa.

“Porém dada a crise que vivemos momentaneamente, basicamente tenho convicção que nosso dispositivo poderia fazer com o os motores L6 tivessem a performance exigida dos L7, resolvendo pontualmente esse problema de suprimentos da indústria”- conclui.

O dispositivo é o Techmaxx que será inicialmente produzido em escala na segunda quinzena de janeiro e início de fevereiro pela empresa GETMAXX. Ele é único no mundo, é uma inovação tecnológica e feita no RS.