Unipampa firma parceria com universidade mexicana

No último dia 19, o reitor da Unipampa Roberlaine Ribeiro Jorge esteve visitando uma universidade mexicana.

Com o objetivo de realizar pesquisas conjuntas, bem como desenvolver atividades acadêmicas para o intercâmbio presencial e virtual de docentes, pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação, a Universidade Autônoma do Estado do México (UAEMéx) e a A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Brasil, assinaram um convênio de colaboração.

Na Sala dos Reitores do Prédio da Reitoria da UAEMéx, e em nome do reitor Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz, a secretária de Pesquisa e Estudos Avançados da UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, e o reitor da Unipamapa, Roberlaine Ribeiro Jorge, acordaram sobre a relevância do acordo de colaboração devido às semelhanças e interesses compartilhados por ambas as instituições de ensino em questões acadêmicas e de pesquisa, com missão e visão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Zarza Delgado expressou que outro dos objetivos do acordo é que os alunos e acadêmicos da UAEMéx possam se reconhecer como bons profissionais ou pesquisadores, bem como cidadãos do mundo e que se sintam ligados a outros seres humanos, através de laços de empatia, sem importar seu idioma, cultura ou região geográfica.

Com ações como esta, ratificamos nosso interesse em construir pontes entre instituições irmãs que promovam um saudável distanciamento de ideias, a troca de conhecimentos e a geração de melhores formas de enfrentar os problemas sociais”, indicou.

Roberlaine Jorge reconheceu a qualidade academica da UAEMéx e disse que o desafio é colocar em prática o que foi acordado, em benefício das comunidades das duas universidades.

“O desafio agora é colocar em prática tudo o que falamos. São muitas semelhanças, claro, sem deixar de reconhecer a diferença histórica que existe. Uma Universidade que começou como Instituto, mas podemos chamar de Universidade que tem quase 200 anos e nós temos 15, mais a possibilidade de ter experiência e dizer que queremos muito trabalhar com vocês e sabemos que todos nós vamos ganhar, os brasileiros, os mexicanos”, disse.

O evento contou com a presença do diretor do Instituto de Ciências Agrárias e Rurais (ICAR) da UAEMex, Humberto Thomé Ortíz; a diretora de Internacionalização da Pesquisa e Estudos Avançados, María del Pilar Ampudia García; o diretor da Redalyc, Eduardo Aguado López; o professor da Universidade de Caxias do Sul e pós-graduando do Programa de Ciências Agrárias e Recursos Naturais, Eurico de Oliveira Santos, além de membros do Colégio Diretivo da UAEMex e pesquisadores do ICAR.

O Reitor da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Roberlaine Ribeiro Jorge, participou de atividades na Universidade Autônoma do Estado do México (Uaemex), nos últimos dias.

Roberlaine foi recebido pelo reitor Dr. Carlos Eduardo Barreira Díaz, que durante a visita firmou parceria com a universidade gaúcha.

Ficou estabelecido parcerias que favorecem as comunidades universitárias. Os reitores se comprometeram de trabalhar em desenvolvimento de projetos de pesquisa, de forma a impulsionar a mobilidade acadêmica de alunos e professores.

Uma placa entregue pelo professor Roberlaine externou a importância dessa parceria. O reitor enfatizou a importância e alegria de estabelecer essa promissora relação com a Universidade Autônoma do Estado do México. “Temos a certeza que essa parceria será duradoura e positiva para nossas universidades”, destacou. A UAEMéx também retribuiu a visita entregando um mimo ao reitor da Unipampa.

Fotos: reprodução