Com entrada gratuita, expectativa da organização é dobrar público na 81ª Expofeira

A exposição Agropecuária de Alegrete é a maior vitrine de negócios para a pecuária, agricultura e novas tecnologias e serviços de Alegrete e região. O fato deste ano a portaria ter a entrada franqueda ao público terá um diferencial no Parque Dr Lauro Dornelles. A consideração é de um integrante da diretoria do Sindicato Rural, Henrique Dornelles.

Ele considera um avanço e começou com objetivo de ser uma vitrine do agro e por onde passa toda a produção em animais, da agricultura em geral, além de serviços e promoção de novas tecnologias. E diz que facilitar a entrada ao parque teve o impulso do sucesso do Festival da Linguiça em que o público teve acesso gratuito ao parque e bateu recorde de pessoas, tendo inclusive um dia que fechar os portões, tal a quantidade de pessoas dentro do Lauro Dornelles.

O que em anos anteriores se cobrava 5 reais o acesso ao local e somava, dentre todos os dias, um público de cerca de 15 mil pessoass na Expofeira, neste ano impulsiona uma expectativa de crescimento em que as pessoas não vão pagar para entrar no parque. Henrique Donelles espera que só no sábado 15 mil pessoas devem passar na 81º Expofeira, mesmo público deverá ser registrado no domingo. Portanto, para o integrante da diretoria do SRA o fato de facilitar o acesso, vai incrementar a participção da comunidade que poderá acompanhar a mostra de animais máquinas, implementos serviços e shows da Expofeira deste ano.