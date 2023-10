Grupo Kangas Brasil Moto Clube entrega coletes aos novos membros da Divisão Família

A história da organização está intrinsecamente ligada à dedicação de seus membros a suas famílias, e isso se reflete na “Divisão Família.”

No dia 6, o clube entregou coletes aos mais novos membros da “Divisão Família”, João Lulo e Vicente. Orgulhosos filhos do “Sargento de Armas” João Vasco e da “Diretora” da Divisão feminina, Marlize, essas crianças se tornaram parte de uma honraria especial reservada para os filhos dos membros do Kangas Brasil Moto Clube.

A honraria em questão é concedida apenas às crianças que demonstram comprometimento com as atividades do clube, incluindo participação ativa nas Ações Sociais realizadas na comunidade alegretense. Isso enfatiza o compromisso do Kangas Brasil Moto Clube em moldar não apenas os motociclistas do futuro, mas também cidadãos responsáveis e engajados em sua comunidade.

Os jovens homenageados ostentarão com orgulho o Patch “Família” em seus coletes até atingirem a maioridade legal, aos 18 anos. Quando esse momento chegar, terão a oportunidade de obter sua carteira de motorista e, assim, fazer parte da Divisão principal do Kangas Brasil Moto Clube como novos “Recrutas”. Esse processo é uma manifestação do compromisso do clube com a formação de líderes e cidadãos conscientes, que compartilham o amor pelo motociclismo e o espírito de solidariedade.

O Kangas Brasil Moto Clube continua a ser um farol na comunidade, inspirando o respeito, o amor à família e a paixão pelo motociclismo. A honraria concedida aos filhos de seus membros é um testemunho desse compromisso, celebrando o Dia das Crianças com uma mensagem poderosa de união e valores familiares.