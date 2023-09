Com estrada interrompida, moradores ao longo da RS/566 precisam rodar mais

O trancamento da estrada RS/566 a partir do km 40, onde termina a parte pavimentada, está causando um transtorno a cerca de 120 famílias que moram ou trabalham a partir daquele trecho. O trabalhador Gildo de Freitas diz que, mesmo sendo uns 300 metros que estão intransitáveis, onde a estrada foi aberta e ficou na argila, quem precisa ir para suas granjas ou residencias tem que fazer outro trajeto. A saída é ir pela estrada do Frigorífico e entrar nos Três Capões até chegar na RS/566, o que aumenta em mais de 35km de percurso, considera o trabalhador.

RS/566 interrompida

Porém, o que todos questionam é quanto a demora desta obra que se arrasta por mais de 4 anos e até agora foram feitos 40km de um total de 90Km até a Balsa do Mariano Pinto. A construtora alegretense, que faz o trabalho, no momento, informou que foram contratados para realizar a pavimentação até o km 53 dessa estrada. Explicou que a partir do km 40 serão quatro cortes e que todo o solo nesta faixa é de argila, terreno que com o efeito da chuva se torna um atoleiro e por esse motivo o trânsito foi interrompido.

O Governo Estadual já anunciou que fará a paviementação de toda esta rodovia que vem sendo realizada por lotes e cada etapa depende de novas licitações.