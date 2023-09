No Setembro Amarelo, Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção ao suicídio

Na manhã da última quinta-feira(14), o CAPS realizou um ação preventiva na praça Getúlio Vargas. A atividade está inclusa dentro do cronograma de ações destinadas ao setembro amarelo, mês da prevenção ao suicídio.

Durante o período, os servidores do CAPS distribuíram folhetos informativos sobre as medidas preventivas a esse mal que ceifa vidas. No último 10 de setembro, foi celebrado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, data oficialmente instituída em 2015 em parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV), o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria.

Profissionais da área da saúde reconhecem que abordar esse assunto contribui para que o suicídio deixe de ser um tabu e para que a informação alcance tanto aqueles que estão enfrentando pensamentos suicidas quanto aqueles que convivem com pessoas que enfrentam essa situação.

Fotos: Secretaria de Saúde