Com golpes de facão, homem fere ex-companheira, ex-sogro e idoso

Na noite de domingo(9), uma desavença familiar resultou em três pessoas feridas, sendo uma delas com gravidade.

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição foi acionada no bairro Getúlio Vargas em decorrência de um descumprimento de Medida Protetiva e pessoas feridas a facão.

No endereço, as vítimas estavam sendo encaminhadas à UPA e o endereço do suspeito de 27 anos, com antecedentes, foi repassado aos PMs sendo que ele não foi encontrado.

A ex-companheira, de 30 anos, falou aos policiais que o homem esteve na casa dos pais dela, onde reside atualmente, para levar a filha do casal, uma criança de 4 anos.

Por estar embriagado, a mulher não permitiu que a menina fosse com ele, porém, diante da discussão o pai dela, teria dado alguns pranchaços, no ex-genro.

Entretanto, depois de algumas horas, por volta das 23h30min, o suspeito retornou à casa, armado com um facão e quebrou o vidro de uma janela. Novamente, o pai da mulher discutiu com o indivíduo e entraram em vias de fato.

Ambos estariam com facão sendo que o homem de 57 anos ficou com um corte profundo na face que atingiu da nuca a boca, também, havia cortes no cotovelo, e em uma das mãos.

Ao tentar intervir na briga, a ex-mulher foi atingida nas mãos pelo suspeito que também feriu um idoso que estava na residência e é tio do pai da mulher. O idoso teve cortes na face, pescoço e braços.

As vítimas foram levadas à UPA e passavam por atendimento até o momento em que os policiais realizaram registro na DP. O pai da ex-companheira do suspeito, foi o que teve a lesão mais grave.

Em contato com a Delegada de plantão, foi determinado que fosse feito registro por lesão corporal grave.