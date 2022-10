Cristal Vilalba: a pesquisadora científica do melhor hospital de câncer dos EUA

Desde junho deste ano a alegretense Cristal Villalba Silva atua no MD Anderson Cancer Center em Houston no Texas. Aos 29 anos a alegretense que saiu do curso de ciências biológicas no IFFar, consolida uma carreira de sucesso e de inspiração para os jovens que acreditam no estudo.

Villalba fez mestrado e doutorado na UFRGS, ingressando pelo programa de pós graduação em genética e biologia molecular.

Em 2016, ela arrumou as malas e deixou a cidade natal em busca de seguir na profissão. Na capital dos gaúchos, logo conseguiu trabalho no hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Cristal trabalhava com erros inatos do metabolismo, que são doenças genéticas raras. “No meu pós doutorado eu trabalhei com técnicas computacionais de inteligência artificial e aprendizagem de máquina para reposicionamento de farmácos, que é usar um medicamento que é aprovado para uma doença em outra doença a fim de encontrar novos tratamentos”, explica.

Por seu vasto conhecimento em genética e biologia computacional, ela foi aprovada numa vaga de pesquisadora para o MD Anderson Cancer Center, apontado como melhor hospital de câncer dos Estados Unidos.

Em junho deste ano, a alegretense iniciou em Houston, no Texas, o trabalho de investigadora em pesquisas científicas.

O foco do trabalho de Cristal é encontrar, por meio de ferramentas computacionais, formas de usar o sistema imune do paciente para combater seu próprio câncer.

“Eu tento encontrar genes que a gente possa modificar, para que o organismo da pessoa consiga combater o tumor de uma forma mais eficiente”, explica a doutora.

A filha da dona de casa Gerda Elisa, curtiu os últimos dias de setembro numa viagem a passeio e quando retornou aos Estados Unidos foi detectada com o vírus da Covid-19, sem sintomas. Ela ficará afastada por 14 dias, trabalhando em home office, porém, Cristal é só saudade da família, diz que tem um irmão que é advogado em Alegrete, Max Silveira, e brinca que pode até fazer propaganda do profissional.

A rotina de Cristal fora do trabalho, e ficar em casa com as gatas Marie e Sophie, felinas que ela diz ser cientistas também. “Marie por causa da Marie Curie e Sophie porque a Marie Curie tinha uma assistente chamada Sophie”, explica aos risos a alegretense. Leitura assídua de livros de ficção, a cientista Cristal é fã dos jogos de vídeo game.

Em agosto do ano passado ela esteve em Alegrete para comemorar seu aniversário na casa da mãe Gerda, nos blocos do BNH da Assis Brasil e de quebra matou a saudade do xis do milico. Mas a doutora não titubeia e manda um recado para a turma que está findando o ensino médio. “Educação liberta. O mundo é o limite pra quem não deixa de sonhar. Estudem”, destaca a pesquisadora científica do melhor hospital de câncer dos EUA.

Por: Júlio Cesar Santos Fotos: acervo pessoal