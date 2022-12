Em um clima de competitividade, aprendizado e muita emoção, a edição 2022 do Spelling Bee conheceu os seus vencedores das categorias Kids (crianças de até 13 anos) e Teens and Adults (a partir de 14 anos), na tarde da última quinta-feira, 1º de dezembro, no Instituto Caldeira. Nas etapas anteriores, as provas ocorreram no formato on-line.

Na abertura do evento, o diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, saudou o público presente e em seguida destacou a importância de valorizar o aprendizado de uma segunda língua, principalmente a inglesa, seja para o desenvolvimento pessoal quanto profissional. “Sabemos que o domínio de um segundo idioma abre portas para o mercado de trabalho em todas as áreas”, ressaltou.

A banca de jurados foi composta pela consultora acadêmica da National Geographic Learning no Rio Grande do Sul, Carmen Gehrke; pelo diretor de segurança do Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Davis Wallantine; e a Desenvolvedora de Projetos Educacionais da Gerência de Educação Profissional do Senac-RS, Vitória Borges da Fonseca Cumerlato.

Confira abaixo o pódio de cada categoria:

Categoria Kids

1º colocado Germano Steffen Timm, do Senac Santa Rosa

2º colocado Arthur Oliveira Moraes, do Senac Tramandaí

3º colocado João Marcelo Rodrigues, do Senac Erechim

Categoria Teens and Adults

1º colocado Davi Horn, do Senac São Sebastião do Caí

2º colocado Rafael Weber Rodrigues, do Senac Alegrete

3º colocado Gabriela Merlini Moreira da Silva, do Senac Erechim

Para o aluno Germano Steffen Timm, de 11 anos, 1º colocado da categoria Kids e aluno do Senac Santa Rosa, foi uma experiência que proporcionou mais confiança para ele mesmo. “A vitória foi muito importante, tanto para mim quanto para a minha família, meus pais devem estar muito felizes”, comentou.

De acordo com o diretor do Senac Santa Rosa, André Fontoura, os alunos dos cursos de idiomas são sempre incentivados dentro das competições. “O Germano demonstra uma inteligência emocional muito boa, então ele consegue manter o foco e se concentrar na hora de soletrar as palavras. Ficamos muito felizes com o resultado dele”, ressaltou.

Já o aluno Davi Horn, de 15 anos, 1º colocado na categoria Teens and Adults e aluno do Senac São Sebastião do Caí, foi taxativo. “Para mim, a vitória é saber que estou melhor que o meu eu de ontem, mas também sei que ainda não estou tão bom quanto o meu eu de amanhã”.

A diretora do Senac São Sebastião do Caí, Silvia Eliane Guterres, também enfatizou a dedicação e o desempenho de Davi ao longo de toda a competição. “Com certeza estamos muito satisfeitos e orgulhosos pela performance do Davi, que tem um potencial incrível e o resultado fala por si só”, destacou.

Os três primeiros colocados em cada categoria (Kids e Teens and Adults) levam para casa os seguintes prêmios:

1º lugar: vale-presente no valor de R$ 2 mil reais

2º lugar: vale-presente no valor de R$ 1 mil reais

3° lugar: vale-presente no valor de R$ 500 reais

A competição

Muito popular nos Estados Unidos, a disputa basicamente consiste em ouvir e soletrar as palavras em Inglês. O objetivo é incentivar o estudante a aprender não apenas o significado das palavras e seus usos, mas também a soletrar as mesmas de forma correta. A tradicional competição teve seu primeiro vencedor, Frank Neuhauser, de apenas 11 anos, em 1925. O Senac-RS promove o campeonato há seis anos com o objetivo de estimular o aprendizado de uma forma lúdica e divertida. Os interessados podem se inscrever nas suas respectivas escolas.