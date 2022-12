Com o preço da cebola nas alturas, cesta básica de novembro fica mais cara

A pesquisa foi feita referente ao mês de novembro de 2022, onde foram visitados 15 estabelecimentos e verificado os preços de 31 ítens da Cesta Básica, onde foi levado em consideração apenas o menor preço, sem analisar as marcas e qualidades do produto.

Com uma disparidade de preço entre um supermercado e outro, o consumidor deve ficar atento na hora das compras. O quilo da cebola foi encontrado por R$ 14,49 no Dutra, e o mesmo item no Tambara da Vila Inês custava R$ 6,50. Ainda no setor de hortifruti a banana caturra teve o quilo custando R$ 7,25 no Dutra e R$ 2,99 na Ecomix.

Outro produto que a diferença de preço alcança Dez Reais, foi a carne de agulha, bastante procurada pelo consumidor. No Nacional, o quilo custou R$ 29,90 e no Ícaro o quilo saiu por R$ 19,89.

O pacote de arroz tipo 1 de 5kg foi encontrado por R$ 23,45 na Casa do Frango e o mesmo item na Ecomix custava R$ 15,89. Também teve diferença o óleo de soja. No Manganelli custava R$ 9,99 e na Ecomix o mesmo item estava R$ 8,29.

Numa comparação com a pesquisa realizada no mês de outubro houve aumento de preços, pois o maior preço da Cesta Básica no 10º mês do ano foi de R$ 289,07 e agora em novembro o maior preço ficou em R$ 300,57.

Quanto ao menor preço da Cesta Básica em outubro foi de R$ 201,98 e na pesquisa de novembro o menor preço ficou em R$ 206,38. O Procon registrou o preço médio da cesta básica em outubro em R$ 249,03 e no mês de novembro, o preço médio da Cesta Básica foi de R$ 253,26.