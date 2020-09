Com mais de cinco mil testados, Alegrete segue na bandeira laranja

Compartilhe









Pela terceira semana consecutiva, de acordo com os números apontados nos boletins, esta semana, Alegrete se mantém na bandeira laranja. O decreto definitivo passa a valer a partir de terça-feira, 15 de setembro. Governo do Estado mantém bandeira laranja ma Região 03 na divulgação preliminar do decreto de Distanciamento Controlado.

De segunda até essa sexta- feira, foi uma semana mais tranquila, aqui no Município, no que se refere ao número de pacientes infectados.

No último 31 de agosto, foram 7 casos positivos e 22 recuperados. Já no dia 1 de setembro, foram três casos positivos e quatro recuperados. No dia 2 seguiu a tendência de poucos casos positivos de Covid -19 com quatro positivos e três recuperados. A exceção, essa semana, foi na quinta- feira quando foram registrados 11 casos positivos e oito recuperados .

Até o dia 3, Alegrete tinha 508 casos positivos e 387 recuperados. O Município já testou 5.261 pessoas com 4.725 negativados.

Em atualização, às 15h desta sexta-feira, dia 4, a Região 03 em que Alegrete está incluído dos 78 leitos da UTI, 52 estão ocupados num percentual de 66,7%. Dos 163 leitos da ala COVID, apenas 20 estavam ocupados, índice de 12,3%. Em relação aos respiradores, a região tem 78 e 26 estavam ocupados – 33,3% de ocupação.

Especificamente em Alegrete, os números apontam que dos 18 leitos da UTI COVID, 10 estão ocupados -55,6%; e na área COVID, do 18 leitos apenas quatro ocupados- 22,2% e dos 18 respiradores cinco estão sendo ocupados num percentual de 27,8%.