Com Matteus finalista, a missão do povo gaúcho é fazê-lo campeão do BBB

Matteus Amaral, o “Alegrete”, se consagra como um dos finalistas do Big Brother Brasil 24. Nesta noite(14), o evento, na cidade, para que todos os que desejassem fossem demonstrar o apoio ao guri, foi no CTG Farroupilha. O local se transformou em ponto de encontro para todos que puderam desfrutar de atrações musicais e a presença de familiares e autoridades locais.

O evento contou com apresentações de artistas como Os Cumpadi, Thiano e Vinícius, Daniel e Vanusa, além de Luana Severo, em um ambiente marcado por emoção e expectativa. A presença do padrasto Luciano Noetzold (Ibirocai), do irmão Luan Noetzold, da madrinha e tia Catia, do assessor e empresário Oswaldo Ferrari, juntamente com outros membros da equipe de assessoria, foi notada e reconhecida em um agradecimento coletivo pelo apoio prestado ao longo da jornada de Matteus.

Sob a condução do radialista Giovane Moraes e som e luz da Master Sonorizações, o momento foi marcado por um clima de celebração e ansiedade. Empresas patrocinadoras contribuíram com brindes, enquanto representantes da Prefeitura Municipal, incluindo o vice-prefeito Jesse Trindade e a secretária do meio ambiente Gabriela Segabinazzi, prestigiaram o evento.

A emoção atingiu seu ápice com o anúncio feito por Tadeu Schmidt, revelando Matteus como um dos finalistas ao lado de Davi Brito. As lágrimas de alegria foram inevitáveis, especialmente para o padrasto, o irmão e o assessor Oswaldo, demonstrando o apoio e o orgulho pela jornada do participante.

Em seu discurso para ser o campeão, Matteus compartilhou sua trajetória marcada por desafios e aprendizados, destacando sua origem gaúcha e a determinação em mudar a vida de sua família e daqueles que o ajudaram ao longo do caminho. Ele enfatizou sua identidade rural e expressou seu desejo de conquistar o prêmio para transformar vidas.

A roleta do Modo Stone definiu o prêmio final do BBB 24, que alcançou o valor recorde de R$ 2.920.000,00. Na próxima terça-feira, a decisão final ficará entre Davi, Isabelle e Matteus, prometendo um desfecho emocionante para esta temporada histórica do programa. A eliminada foi a Alane.