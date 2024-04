Nova Secretária de Planejamento enumera projetos de infra para Alegrete e destaca apoio da Unipampa

A nova Secretária de Planejamento, Érica de Vargas, que asumiu no lugar do ex secretário e Vice- prefeito, Jesse Trindade dos Santos relata o desenvolvimento de projetos em sua pasta. Dentre os quais estão: pavimentações por meio de repasses e recurso livre do município em ruas nos bairros Renascer, Piola, Gamino, José de Abreu, Olhos d’água, Maria do Carmo, Novo Lar, Jardim Planalto, Liberdade, Saudade, Pedreiras, Prado, Cidade Alta, Medianeira, Izabel, Centro, Vila Nova, Ibirapuitã, Promorar, Getúlio Vargas, Centenário, Capão do Angico, Palma, Palma, Nossa Senhora da Conceição.

Também informa que fizeram projetos de novas moradias por meio dos programas MCMV e A Casa é Sua nos bairros Ulisses Guimarães e Renascer.

Ela destaca os contratos com a UNIPAMPA e de uma equipe na Universidade que realiza este trabalho e doa os projetos ao Município, como o Ginásio Municipal, Ponte Barão do Cerro Largo e Passarela na Ponte Seca da Rua Daltro Filho além do Projeto do Parque Linear na Avenida Tiaraju e o do Pórtico de entrada na Avenida Rio Grandense.

Em andamento estão os trbalhos de revitalizações de praças, parques e passeios públicos.

Conforme as demandas são finalizadas, inicia- se o trâmite para licitação que após publicação pode ser consultada no site da Prefeitura de Alegrete, comentou a Secretária Érica Vargas.