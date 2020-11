Com o contágio de coronavírus em alta, há risco de bandeira vermelha em Alegrete e região; veja os números da semana

Nesta sexta-feira(6), mais uma vez, a expectativa com relação à bandeira para cada região, conforme programa de distanciamento controlado do Governo do Estado.

Nesta quinta-feira, o Governo do Estado coletou os dados de todas regiões para anunciar o mapa do distanciamento controlado nas 21 regiões do RS.

O mais assustador nesta rodada, em que a Região 03, que Alegrete faz parte, são os números dos últimos três dias, relacionados aos casos positivos e desde domingo com ascensão em número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, óbitos em decorrência da Covid-19 e o mais alarmante na noite de ontem, conforme boletim epidemiológico, o número de pacientes internados. Pela primeira vez, desde o início da pandemia em março, a Santa Casa de Alegrete conforme registro do Boletim Epidemiológico está com 19 pessoas internadas com uso de respiradores, de ventilação mecânica ou demais cuidados. Isso significa que, além do aumento dos casos que contabilizou o número de 104 pessoas positivas em três dias, também ocorreu uma piora no quadro clínico dos hospitalizados. Além destes dados já citados, Alegrete também teve o acréscimo de dois óbitos em um intervalo de três dias e estava com 248 pacientes em isolamento domiciliar(positivos) e 506 em observação gripal. Nestes dias, de domingo até ontem à noite, 55 mulheres testaram positivo para Covid-19 contra 45 homens, além de dois bebês e duas crianças. A idade mínima foi de oito meses e a máxima de 86 anos entre os positivados.

Os dois óbitos, um no dia 1° e o outro no dia 4 foram de mulheres, ambas estavam hospitalizadas na UTI Covid da Santa Casa e apresentavam outras comorbidades. A 18ª morte a idosa tinha 87 anos e a 19ª morte a paciente tinha 76 anos.

Os últimos dados vêm preocupando a classe médica e profissionais que estão na linha de frente, principalmente, pela falta de conscientização de algumas pessoas que deixaram de tomar as medidas necessárias no combate ao novo coronavírus. O uso da máscara, higienização com álcool em gel e o distanciamento são fundamentais.

Outro fator que serve como alerta e não existe no mundo fiscalização capaz de monitorar de forma tão incisiva são os pacientes positivos que não respeitam o isolamento social e “desfilam” por ambientes públicos e privados disseminando o vírus. Por esse motivo, a denúncia é importantíssima.

Nas últimas três rodadas a inclinação era de que a região 03, Uruguaiana, que Alegrete faz parte ficasse na bandeira vermelha, considerando, já neste período, o número elevado de casos, que passou a ficar cada vez mais ascendente depois da Semana Farroupilha, porém a surpresa foi da permanência da bandeira laranja. Um outro fator que seria um indicativo da troca de bandeira era devido ao comprometimento dos leitos UTI Covid-19 que estavam 100% lotados nas cidades de Uruguaiana e Rosário do Sul, nas semanas anteriores.