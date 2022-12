Banda da EMEB Honório Lemes conquista prêmios em Bagé

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A da EMEB Honório Lemes participou, no último final de semana, com sua Banda do Festival de Bandas Marciais Maestro Luz, na cidade de Bagé, onde obteve várias premiações.

Banda da EMEB Honório Lemes

Em 2022, a direção da Escola retomou as atividades da banda com o objetivo de proporcionar ensino de música aos alunos e oferecer maior diversidade e qualidade no ensino.

Ginete alegretense é campeão da Campereada dos Maragatos



Sob a regência do professor Robson Silva a banda foi reformulada e passou a categoria Musical em que alunos, ex alunos e comunidade escolar integram este grupo.

Maestro – Robson Silva

Baliza – Náthalli Gonçalves

Mor de comando – Vivian Titon

Coreógrafo do corpo coreográfico – Fernando Almeida

Coreógrafo de baliza e instrutor do pelotão de bandeiras – Fabrício Silva.

Banda da EMEB Honório Lemes em Bagé

A Banda Musical Honório Lemes se apresentou no Festival de Bandas Marciais Maestro Luz na Cidade de Bagé onde conquisou as seguintes premiações:

1° lugar Baliza solo – Natalia Felipe

3° lugar mor de comando – Vivian Titon

3° lugar regente – Robison Silva

Naipe destaque – Saxofone

Naipe destaque – Percussão

A EMEB Honório Lemes, localizada na Avenida Caverá, busca inserir a música no seu planejamento, bem como, criar estratégias voltadas para essa área, incentivando a criança a estudar música, seja através do canto ou da prática com um instrumento musical.

Bico Doce da Mangueira vai interpretar samba enredo de Nós os Ritmistas

Banda da EMEB Honório Lemes em Bagé

Um pouco da história

A Banda da escola municipal de educação básica Honório lemes foi fundada no ano de 2011. Por iniciativa da direção da escola e alunos foi criada a Fanfarra Honório Lemes, sob a instrução de Dalva Muniz.

Conforme a vice diretora da Escola, Clariani Rocha, após adquirir instrumentos novos, através do projeto Mais Educação, a banda passou a categoria fanfarra simples e manteve suas atividades até o ano de 2017.







Banda da EMEB Honório Lemes em Bagé