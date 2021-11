Com preço da gasolina nas alturas, diferença entre um posto e outro chega a R$ 0,33

Com os constantes aumento no preço dos combustíveis, o motorista precisa ficar atento. Diversos estabelecimentos em Alegrete trabalham com aplicativos de descontos e até em reembolso de parte do valor pago. Para aqueles consumidores que fazem questão de economizar um pouco mais vale a pena pesquisar o melhor preço de acordo com o tipo de combustível de sua preferência.

Os técnicos do Procon de Alegrete pesquisaram o preço dos combustíveis em 16 estabelecimentos no último dia 8 de novembro. Conforme os preços apresentados na pesquisa a diferença nos postos do município pode alcançar R$ 0,33.

De acordo com o diretor do órgão de proteção ao consumidor Geferson Maidana, a tomada de preço dos combustíveis, no início do mês de novembro foi por causa do aumento constante dos produtos.

No entanto, os técnicos salientam que os valores se mantém dentro da tabela praticada no RS, mas que o Procon está de olho em aumentos isolados e fora dos padrões praticados pela Petrobras.

No levantamento apresentado pelo Procon no dia 31 de outubro, o menor preço da gasolina comum encontrado foi de R$ 7,09 e agora no início de novembro está em R$ 7,26, sendo que o maior preço encontrado agora em novembro está em R$ 7,39.

A gasolina aditivada teve o menor preço encontrado em outubro por R$ 7,17 e agora nos primeiros dias de novembro está em R$ 7,29.

A pesquisa revela que na comercialização da gasolina comum apenas dois postos vendem o litro com o menor preço (R$ 7,26). Oito estabelecimentos fixaram o valor de R$ 7,39 pelo litro da comum.

Já a aditivada o cenário é diferente. Apenas um posto vende o litro por R$ 7,29 considerado o mais baixo. Cinco dos pesquisados apresenta o preço de R$ 7,54 e outro revende a aditivada por R$ 7,59.

O Procon também informou o preço do óleo diesel comum que varia entre R$ 5,39 e R$ 5,59 e o óleo diesel S10, o menor valor encontrado é de R$ 5,42 e o maior valor em R$ 5,59. Já o etanol também teve aumento de preços, ficando entre R$ 6,99 e R$ 7,29.