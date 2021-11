Dupla alegretense formada por pai e filho vence torneio de padel na Capital

Share on Email

Os padelistas alegretenses José Amadeu Rodrigues e Diogo Corrêa Rodrigues faturaram o título de campeões do 1º Torneio Espaço Padel Tour na 3ª categoria Força Livre.

A competição realizada na Capital gaúcha entre os dias 5 e 7 de novembro foi válida por uma das etapas do Circuito Metropolitano de Padel de Porto Alegre e região e marcou a inauguração do novo espaço para prática da modalidade.

Espaço Padel recebeu elogios dos padelistas

Amadeu é pai do talentoso Diogo jogador que defendeu o Brasil no último Mundial de Menores no México. Juntos eles, que praticam padel há mais de 10 anos formaram uma dupla imbatível na competição porto-alegrense.

Foram cinco jogos e 5 vitórias. Na fase inicial foram duas, passagem nas quartas, semi e na final fazendo 6/4 e 6/3 a dupla de pai e filho levantou o troféu de campeões.

Diogo e Amadeu representaram Alegrete na competição

Dupla alegretense no lugar mais alto do pódio

Fotos: reprodução