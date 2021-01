Com quase 3 mil casos confirmados, Alegrete registra o 38°óbito e mais 52 casos positivos da Covid-19

Compartilhe















Nesta sexta-feira, 08, foi confirmado o 38° óbito em decorrência da Covid-19. O paciente havia dado entrada no hospital no dia 04/01, vindo a óbito no dia seguinte, 05/01. A vítima fatal estava aguardando resultado e positivou.

Hoje foram registrados 52 casos positivos, sendo 26 mulheres, 25 homens e uma criança do sexo masculino, entre 8 e 82 anos.

Lances para o leilão online do Detran em Alegrete inicia dia 8

São 2.994 casos confirmados, com 2.199 recuperados, 757 estão ativos (747 em o domiciliar e 10 hospitalizados positivos de Alegrete) e 38 óbitos.

Foram realizados 14.114 testes, sendo 10.975 negativos, 2.990 positivos e 145 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 840 pessoas.