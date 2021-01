Cresce transmissão do vírus e Alegrete volta a ter bandeira vermelha

Compartilhe















Em mais uma semana que os números foram expressivos, em todos os dados relacionados à Covid-19, no mapa preliminar do Governo do Estado a Região- 03 de Uruguaiana, que Alegrete faz parte, ficou com bandeira vermelha. Após, apenas uma semana com risco médio de contaminação, o Município teve mais uma alteração.

O Rio Grande do Sul ficou quase todo na cor vermelha no mapa preliminar da 36ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado. Dezenove das 21 regiões Covid estão com alto risco epidemiológico, o que representa 95,8% da população gaúcha sob alto risco de contaminação e, principalmente, esgotamento de leitos. Apenas duas regiões – Ijuí e Santa Rosa – ficaram na bandeira laranja.

Veja a classificação prévia da 36ª rodada em

https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br

Entre os indicadores levados em consideração na classificação de risco, o que mais chama a atenção é o número de leitos de UTI livres em relação aos ocupados por pacientes com Covid-19: todas as 21 regiões receberam bandeira preta. O dado demonstra que a tendência já observada desde o mês de novembro, de elevada quantidade de pacientes internados, se manteve neste início de ano.

Não só a capacidade de atendimento do sistema de saúde preocupa o governo do Estado, o avanço no contágio do coronavírus também. No entanto, apesar de os registros de hospitalizações por confirmados para Covid-19 ter aumentado de 794 para 1.567, registrando uma alta de 97%, o Comitê de Dados observa que uma hipótese para esse crescimento seria um atraso dos registros das duas semanas anteriores causado pelos feriados de Natal e Ano-Novo, o que culminou no salto de registros de hospitalizações em quase todas as regiões na semana vigente. Esses movimentos se verificam em períodos de feriados prolongados, especialmente nas festas de final de ano, como também ocorreu nos demais Estados brasileiros.

De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, o fato de a grande maioria das regiões ter ficado com a bandeira final vermelha já representa um sinal de alerta para a população redobrar os cuidados, mas, além disso, as festas de fim de ano ainda não tiveram impacto nos dados do mapa desta semana.

“Ainda não temos como aferir o impacto no crescimento da transmissão do vírus como resultado do período de final de ano, Natal e Ano-Novo. Então, o fato de não ter bandeira preta não significa que possamos, neste momento, deixarmos de estar vigilantes em relação ao contágio. É fundamental evitarmos aglomerações, fazer o uso da máscara e lavar bem as mãos, porque a situação é crítica, como mostra a classificação preliminar”, afirmou Arita.

O Gabinete de Crise vem reforçando que os protocolos específicos para cada bandeira não eliminam a necessidade de cumprimento dos protocolos obrigatórios previstos no Distanciamento Controlado e que devem ser respeitados em todas as bandeiras, entre eles:

Uso de máscara

É obrigatório utilizar máscara de proteção facial em ambiente coletivo fechado ou aberto. Não retirar a máscara para facilitar a comunicação, pois é justamente ao falar que se emitem mais partículas, ampliando as possibilidades de transmissão.

Distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas em ambientes em geral:

2 metros sem máscara ou EPI

1 metro com máscara ou EPI

Evitar aglomerações

Evitar o uso de espaços comuns que facilitem a aglomeração de pessoas, a fim de preservar o distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas e evitar a aglomeração.

Higienização de ambientes

Além de higienizar os ambientes a cada duas horas, os estabelecimentos devem exigir que clientes, trabalhadores, alunos ou usuários higienizem as mãos com álcool em gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar ao acessarem e saírem do estabelecimento.

MUDANÇA DE BANDEIRAS

Preta > vermelha

Bagé

Nesta 36ª rodada do mapa preliminar, Bagé retorna à bandeira vermelha, após permanecer em bandeira preta na semana passada. A alteração ocorreu em função de não haver nenhum registro de óbito no município. Além disso, na macrorregião sul, que Bagé está incluída, melhorou a relação entre leitos de UTI livres e os ocupados por pacientes com Covid-19. No entanto, os indicadores continuam elevados, como é o caso das hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias: foi de 18 para 35 casos.

Laranja > vermelha

Centro-oeste: Santa Maria e Uruguaiana

Santa Maria quase dobrou o número de hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias, de 45 para 87. Um aumento na comparação desta semana com a anterior também foi registrado em Uruguaiana no mesmo indicador – 51 ante 33.

Já a macrorregião Centro-oeste, compreendida pelos dois municípios, teve uma elevação, registrando 110 no número de internados em leitos clínicos Covid no último dia 7. Na semana passada, o registro foi de 89 casos. O número de internados em leitos de UTI Covid no último dia 7 também subiu, de 65 para 70.

Cruz Alta

Cruz Alta quase dobrou o número de óbitos registrados na comparação desta semana com a anterior – de 4 para 7. Além disso, houve uma alta expressiva de 367% no número de hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias, de 3 para 14.

Metropolitana: Novo Hamburgo, Guaíba e Taquara

A macrorregião Metropolitana registrou elevação de 10% no número de internados em leitos clínicos Covid no último dia 7, registrando 539, 45 casos a mais do que na semana passada. Além deste indicador, os municípios de Novo Hamburgo, Guaíba e Taquara foram para bandeira vermelha em função do aumento nas hospitalizações confirmadas para Covid-19 nos últimos sete dias, sendo que Novo Hamburgo teve aumento de 93%: registrou 77 casos esta semana e 40 na anterior. Guaíba aumentou de 18 para 28 e Taquara passou de 8 para 14.

Erechim

Registrando uma alta de 100%, Erechim teve 22 hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias. Na semana passada foram 11 casos.

Vermelha > laranja

Missioneira: Ijuí e Santa Rosa

A macrorregião Missioneira teve uma redução de quase 20% em dois indicadores: número de internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave em UTI (de 77 para 61) e número de internados em leitos de UTI confirmados para Covid-19 (de 71 para 52), ambos no último dia 7. Somado a isso, Ijuí ainda contabilizou redução de óbitos nos últimos sete dias, de 8 para 6, e Santa Rosa de 8 para 7, o que resultou na alteração da bandeira vermelha para laranja nesta rodada.

COGESTÃO

As associações regionais e, excepcionalmente, os municípios que desejarem enviar pedido de reconsideração ao mapa preliminar têm prazo de 36 horas para enviar sua solicitação ao governo. O formulário online ficará disponível até as 6h de domingo (10/1).

O número de recursos recebidos será divulgado em matéria no site do governo na manhã de domingo. Os pedidos serão analisados pelo Gabinete de Crise e o mapa definitivo será divulgado também no site às 16h30 de segunda-feira (11/1). A vigência das novas bandeiras será de 12 a 18 de janeiro.

Caso a classificação prévia seja mantida, as 17 regiões em bandeira vermelha que aderiram ao sistema de cogestão regional podem adotar os protocolos próprios compatíveis até o nível de restrição da bandeira laranja. Guaíba e Uruguaiana estão em vermelho e não aderiram à cogestão, portanto, devem seguir os protocolos determinados pelo Estado.

As regiões de Ijuí e Santa Rosa, classificadas em laranja, que estão na cogestão, podem utilizar protocolos de bandeira amarela, se estiver previsto no plano de cogestão.

Confira os protocolos próprios de cada região:

https://planejamento.rs.gov.br/cogestao-regional

Texto: Vanessa Kannenberg e Raiza Roznieski/Ascom Scit

Edição: Patrícia Specht/Secom