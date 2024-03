Com áreas inundadas, Defesa Civil alerta para grande perigo com tempestade em Alegrete

Segundo o instituto de meteorologia, a chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm poderá atingir o município, acompanhada de ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. O alerta é válido até às 9h de quinta.

Jovem desaparecido em Alegrete é localizado em posto de combustíveis na BR 290

A Defesa Civil em Alegrete recebeu o comunicado e repassou. Conforme o boletim da DC local, o nível do Rio Ibirapuitã apresentava 9 metros e 93 centímetros acima de seu nível, ultrapassando 23 cm da cota de inundação. Com áreas inundadas nos bairros Santo Antônio, Vila Nova, Macedo, São João e Promorar, acabaram por atingir 134 pessoas, totalizando 49 famílias, sendo que 27 delas estão desabrigadas. Renato Grande, coordenador da Defesa Civil, contabiliza 75 pessoas em abrigos disponibilizados pela prefeitura. A inundação do rio deixou 22 famílias desalojadas, as quais estão em barracas nas ruas próximas de onde residiam ou foram para casa de familiares. São cerca de 59 pessoas nessa situação na cidade.

Norton Franklin, citado por Matteus no BBB, brincou certa vez que estaria no reality

Grande solicita que, em caso de emergência, a comunidade entre em contato pelos canais: (55) 3120 1065/ (55) 991589544. O coordenador observa que a logística de mudanças está sendo auxiliada pelos servidores da Secretaria de Infraestrutura, com o apoio do Exército Brasileiro. “Importante salientar que esse serviço deve ser realizado durante o período diurno por questões de segurança”, ressalta o servidor. As famílias atingidas estão sendo acompanhadas pelos técnicos da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.