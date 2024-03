Sala do IGP foi liberada nesta quarta-feira pela Vigilância Sanitária

As ações conjuntas da Administração Municipal, por meio das Secretarias de Infraestrutura, Saúde (Vigilância Sanitária e Vigilância em Vetores) em parceria com o estado, realizaram o trabalho de limpeza na sala superior (com vidros quebrados), que tinha pombas mortas, fezes de pássaros e focos de mosquito da dengue. A ação visou dar condições de trabalho aos funcionários e usuários do Posto de Identificação do Instituto Geral de Perícia do Município de Alegrete.

O prédio do antigo Fórum, na Praça Getúlio Vargas, está sob domínio do Estado desde 2011. O diretor da Vigilância Sanitária, Carlos Humberto Conceição Vaz, informa que a partir de hoje, os setores que utilizam o prédio são responsáveis pela limpeza, higienização e manutenção das salas que recebem os usuários dos serviços públicos ali oferecidos.