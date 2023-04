Comando do Regimento de Cavalaria esclarece sobre morte de militar

Na noite de ontem(25), o PAT já havia divulgado que o soldado Guilherme Corrêa Jardim (19), alegretense que estava em exercício militar, no início da semana, sentiu-se mal e foi imediatamente socorrido pela ambulância da Unidade Militar. Ele foi encaminhado ao HGUA e posteriormente à Santa Casa. O militar, segundo relatos da família, vinha apresentado um quadro gripal, com febre, tosse e dor de garganta, desde o sábado, dia 22. Entretanto, estava tão empolgado com o exercício militar que acabou não relatando aos médicos do Regimento seu estado atual de saúde.

Com diagnóstico inicial, em Alegrete, de pneumonia e por ter um quadro delicado, foi removido para o Hospital Militar de Santa Maria, porém, complicações no quadro de saúde o levaram a óbito por septicemia, decorrente de uma pneumonia secundária. O Tenente Coronel Lopes da Cruz, Comandante do 6º RCB, acompanhou desde o início todo o atendimento e também está prestando todo auxílio, solidariedade e suporte à família.

A informação foi corroborada com a nota que o Regimento emitiu à imprensa. Confira o documento na íntegra: