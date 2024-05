Homem armado é preso no interior do município

Share on Email

Um homem de 50 anos foi preso pela Brigada Militar por porte ilegal de arma de fogo com uso permitido, na noite de sexta-feira(3).

A Patrulha Rural recebeu denúncias sobre um indivíduo foragido no interior, na localidade de Parové, e deslocou-se até o Bar da Cascata. No local, o foragido não foi encontrado, mas três indivíduos foram abordados.

Durante revista pessoal, um revólver marca Rossi, calibre 22, com 6 munições intactas foi encontrado no bolso da jaqueta do indivíduo que não apresentou documentação referente à arma.

Diante disso, ele foi algemado para proteção sua e da guarnição, sendo encaminhado à UPA para exames e posteriormente à DPPA para registro. Após contato com Delegado de Plantão, foi determinado o flagrante e estabelecida fiança no valor de 2 salários mínimos (R$2.824,00), que foi paga. Desta forma, o homem foi liberado, entretanto, a arma e as munições apreendiddas.