Comerciante é ameaçado de morte por causa de cachorro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um comerciante procurou a Delegacia de Polícia após ser ameaçado de morte por um indivíduo que conhece apenas por capataz.

Segundo a vítima, depois do desaparecimento de um cão do acusado, ele passou a apontar a vítima como se fosse responsável pelo sumiço do animal, por isso, vários atritos estão acontecendo.

No último, o acusado passou com um objeto pontiagudo destacando que iria “furar” a vítima.

Diante das recorrentes ameaças e, por não ter conhecimento de onde possa estar o cão do indivíduo, o trabalhador teme outras represálias, já que por coincidência, ele teve o estabelecimento comercial arrombado.